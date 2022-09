Grupo vence leilão em processo de recuperação judicial de escola de Passo Fundo

A oferta do ECB Group foi a vencedora do leilão para ativos do Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo (Colégio IE), em Passo Fundo, autorizado em processo de recuperação judicial (modalidade Stalking Horse) da instituição. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26) pelo leiloeiro oficial Norton Jochims Fernandes.

Agora, a empresa irá notificar a decisão ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e aguardará o prazo legal para a sua efetivação pelo órgão. O grupo afirma que, consolidado o processo, tem o objetivo de dar continuidade ao ensino já realizado na escola, conforme consta no edital de arrematação.

O ECB Group ainda diz que pretende realizar a "revitalização do plano político pedagógico, manutenção dos valores institucionais e agregação de atividades que venham a beneficiar um ensino de qualidade, focado em conceitos de formação integral do cidadão e com múltiplas linguagens, além de promover o fortalecimento da escola com respeito ao patrimônio histórico centenário do educandário".

A empresa finaliza afirmando que irá preservar o legado que o IE produziu ao longo de sua história para as famílias, para a sociedade e para seus funcionários e professores e que acredita que o desenvolvimento da escola é fator relevante e trará benefícios para toda a comunidade de Passo Fundo e região.

O colégio de 102 anos de existência fica no centro da cidade do norte do Estado e ocupa um quarteirão inteiro, com área de 12,3 mil metros quadrados. Cerca de mil metros quadrados são tombados pela prefeitura de Passo Fundo. Hoje, o IE atende 164 alunos e conta com 35 funcionários.

Rede Metodista

O IE integra a Rede Metodista, que está em recuperação judicial desde maio de 2021. Atualmente, o grupo é integrado por 11 colégios e seis instituições de educação superior, com cursos de graduação, mestrado, doutorado e especializações no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

O plano de recuperação judicial apresentado três meses depois previa a venda de 16 imóveis em todo o Brasil, quatro deles no RS. Além da propriedade de Passo Fundo, a rede ainda possui plano de venda de áreas ociosas do IPA e de terrenos em Santa Maria.

Centro Universitário Metodista/IPA Colégio Metodista Americano/Imec No Estado, fazem parte da rede o, o(Porto Alegre), Colégio e Faculdade Metodista Centenário/ IMC (Santa Maria), o Instituto Educacional Metodista/IE (Passo Fundo) e o Colégio União/ Imec (Uruguaiana).

Segundo a assessoria da Rede Metodista, a desmobilização de imóveis não operacionais que constam no Plano de Recuperação Judicial não deve impactar nas operações das escolas.