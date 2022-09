Decreto altera regras de concursos públicos

Decreto publicado nesta terça-feira (27) no Diário Oficial da União altera regras para concursos públicos federais. De acordo com o texto, em caso de pleitos com duas etapas, será permitido modificar os critérios de reprovação automática por má colocação na primeira fase. Além disso, o decreto também altera o limite de candidatos considerados aprovados em seleções em geral (simples ou com mais de uma etapa).

A medida visa ainda dispensar a necessidade de autorização do Ministro de Estado da Economia para a prorrogação de validade de concursos públicos em geral. Os prazos de validade, no entanto, seguem os mesmos: dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois.

No caso de concursos que prevejam participação em curso ou programa de formação, o número de participantes nos mesmos não pode ser superior ao número de vagas no concurso. Há exceção nos casos em que o Ministério da Economia autorize a nomeação de aprovados e não convocados, que ultrapassem em até 25% o quantitativo original de vagas.

De acordo com o governo federal, esta alteração visa racionalizar o aproveitamento de candidatos em concursos públicos com curso de formação, em especial os envolvendo pessoal da Polícia Federal e Pessoal da Polícia Rodoviária Federal.