RS liderou exportações de componentes para calçados de janeiro a agosto

As exportações de componentes de calçados cresceram 20% de janeiro a agosto deste ano na comparação com o mesmo período de 2021, gerando US$ 291,8 milhões em receitas. Desse total, o Rio Grande do Sul respondeu por 54% das receitas geradas, liderando as vendas do setor. Entre janeiro e agosto, partiram das fábricas gaúchas o equivalente a US$ 157,8 milhões, 11% mais do que no mesmo período de 2021. No comparativo com 2020, o crescimento das exportações do Estado é de 17%.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (27) pela Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal). O principal destino das exportações do segmento nos oito primeiros meses do ano foi a Argentina, para onde foram enviados o equivalente a US$ 65,2 milhões. O valor é 47% superior ao período do ano passado, e no comparativo com o intervalo correspondente de 2020, o incremento ultrapassa 85%.

O segundo destino das exportações do setor nos oito meses foi a China, que importou o equivalente a US$ 59,5 milhões em produtos químicos e componentes para calçados. O valor é 2% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado e 9% superior ao registro do intervalo correspondente de 2020.

Portugal foi o terceiro principal destino das exportações. No período, os embarques para aquele país geraram US$ 38 milhões, 53% mais do que no mesmo intervalo de 2021. No comparativo com o ínterim correspondente de 2020 o incremento já alcança 76%.

O gestor de Mercado Internacional da Assintecal, Luiz Ribas Júnior, destaca que os países latino-americanos, principalmente a Argentina, além dos Estados Unidos, têm sido determinantes para a performance positiva. “Desde julho, com o Inspiramais, quando realizamos o Projeto Comprador com compradores estrangeiros, promovemos a participação em feiras do setor no Peru, Colômbia e Equador. Somente nesses eventos foram computados cerca de US$ 22 milhões em negócios, fora os que são realizados posteriormente por meio do relacionamento criado. O fato, somado à maior demanda do mercado para couros e calçados, o encarecimento dos fretes da Ásia e à valorização do dólar, foram fundamentais para o incremento dos embarques em 2022”, avalia o gestor.