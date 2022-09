Bolsas da Ásia fecham em alta, lideradas por chinesas, após 4 pregões negativos

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira (27), lideradas pelas chinesas, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos. Na China continental, o índice acionário Xangai Composto subiu 1,40%, a 3.093,86 pontos, após terminar a sessão anterior no menor nível em quatro meses, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,07%, a 1.989,40 pontos. Os ganhos foram impulsionados por ações ligadas a turismo e de fabricantes de bebidas alcoólicas, uma vez que espera-se expansão do consumo durante período de feriados do início de outubro.