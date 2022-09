Vinhos da Campanha gaúcha iniciam movimento para ampliar vendas 

Dois anos depois de conquistar o reconhecimento da Indicação de Procedência (IP) dos Vinhos da Campanha Gaúcha, os produtores da região iniciam um grande movimento para ampliar as vendas no Brasil e no exterior. A meta do grupo é crescer de 15% a 20% na comercialização da bebida procedente da região em 2023.

Atualmente, a Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha contabiliza cerca de 10 milhões de garrafas de vinho por ano com uvas provenientes da região, o que significa uma média R$ 500 milhões por ano em garrafas. "A Campanha gaúcha tem características de solo e de clima específicos, o que a torna uma das melhores regiões do mundo na produção de uvas. Além disso, está localizada no mesmo paralelo que os outros grandes países produtores de vinhos. Ou seja, é uma região muito apta a produzir distintos tipos de vinhos", afirma Pedro Candelária.

Para ampliar as estratégias de vendas, um grupo de associados participou da Wine South America (WSA), maior feira de vinhos da América Latina, encerrada na sexta feira, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

A região vitivinícola começou a se fortalecer na década de 1980, ganhando novo impulso nos anos 2000, com o crescimento do número de produtores de uva e de vinho, expandindo a atividade para diversos municípios da região.

É a área produtora mais quente e com menor volume de chuvas do Sul do Brasil, o que a torna de excelência para a produção de vinhos nobres. Com terrenos planos, a região facilita ainda a mecanização de processos das vinícolas, trazendo melhores custos. Além disso, o preço do metro quadrado de terra na Campanha costuma ser mais barato que em outras regiões, tornando também mais econômica a produção e o estabelecimento de grandes projetos.