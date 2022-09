Concursos federais com postos no RS e os mais aguardados somam 443 vagas com salários de até R$ 33 mil

Maria Amélia Vargas

Levantamento do Jornal do Comércio destaca centenas de vagas de trabalho na esfera pública. Há oportunidades com lotação no Rio Grande do Sul e lançamentos de editais federais mais esperados por quem está se preparando para os pleitos. Destacamos, nesta semana, a seleção para procurador-geral da República, que abriu 13 vagas com salários de R$ 33 mil; o pleito para 49 postos de técnico do seguro social do INSS; do Hospital Conceição, com cargos com remunerações de até R$ 24 mil; e da Prefeitura de Caxias do Sul, que contratará profissionais de nível Médio e Superior.