Estado tem mais 14 empreendimentos aprovados pelo Fundopem

Foram aprovados na última semana 14 novos empreendimentos pelo Fundo Operação Empresa (Fundopem). Os projetos, que receberam o aval do Grupo de Análise Técnica (Gate) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, totalizam R$ 204,5 milhões em investimentos que terão incentivos por meio de abatimento do ICMS e deverão gerar 517 novos postos de trabalho diretos no Rio Grande do Sul. As informações são do Palácio Píratini.

Dentre as iniciativas, destaca-se o projeto da empresa Whey Powder, de Palmeira das Missões, que representa o maior valor aprovado, R$ 120,5 milhões. A empresa prevê a reativação de uma antiga planta para produzir soro em pó e composto lácteo, com o objetivo de agregar valor ao soro de leite.

Até o momento, no ano, o valor aprovado via Fundopem já alcança R$ 1,3 bilhão e soma 2.915 novos empregos previstos. "São empreendimentos que contribuem diretamente na geração de emprego e renda e comprovam que o nosso Estado recuperou a competitividade. A desburocratização dos processos e a dedicação das equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico têm sido fundamentais para aceleração da retomada do crescimento no Estado", destacou o secretário da pasta, Joel Maraschin.