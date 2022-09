Porto Alegre começa semana com 1.341 vagas de emprego

O Sine Municipal de Porto Alegre está 1.341 vagas disponíveis no início desta semana. A retirada da carta de encaminhamento para a entrevista de emprego deve ser feita na avenida Sepúlveda, s/nº (esquina com Mauá, no Centro Histórico), das 8h às 17h.

no site No setor de serviços, destaque para as 260 vagas de instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados. Na área da construção civil, as principais oportunidades são 86 vagas para pedreiro, 50 para oficial de manutenção civil e 37 para eletricista. Também estão disponíveis dez oportunidades de estágio nas áreas de Engenharia Civil, Pedagogia e Educação Física. Confira todas as ofertas de empregos cadastradas