Depois do RS, Meet da Carne integra programação da Expolages em Santa Catarina

Depois da estreia em solo gaúcho, o Meet da Carne chegará a Santa Catarina. O evento itinerante, promovido pela Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), será realizado no dia 14 de outubro durante a Expolages 2022, em Lages (SC), a partir das 18h. O objetivo do circuito é destacar a importância do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo) na produção de carne de qualidade, além de promover integração e confraternização entre os criadores.

O bate-papo referente a escolha assertiva de animais com base em seus dados será comandado pela superintendente de registros da ANC, Silvia Freitas. A dirigente destacará a importância das informações como forma de otimizar a seleção e garantir bovinos aptos a entregar rendimento de carcaças e produção de carnes premium. Ela estará acompanhada do coordenador do Promebo, Laerte Rochel, que apresentará na prática a busca do desempenho dos animais na plataforma Origen. “A ideia é simplificar a utilização dos dados do Promebo no dia a dia do pecuarista. Auxiliá-lo para, de forma simples e prática, ter bons resultados nas suas propriedades”, explica Silvia.

A expectativa, segundo o presidente da ANC, Joaquin Villegas, é que o evento, a exemplo da primeira edição, contribua efetivamente com o desempenho dos negócios dos criadores que investem em genética de qualidade. “Em Bagé tivemos casa cheia. Esperamos superar o primeiro encontro e, ao longo dos anos, dar sequência a esse projeto que vem somar às demais ações da ANC, a fim de atuar junto ao criador na promoção do melhoramento genético dos rebanhos”. A estreia do Meet da Carne foi realizada no mês de abril em Bagé (RS).

O evento é gratuito e contará com o apoio dos programas de carne das raças Angus, Charolês, Devon e Hereford.