Ceasa coloca 69 espaços comerciais à venda em 15 setores do complexo

A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa) – vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado (Seapdr) –, lança nesta segunda-feira (26) edital para mais uma licitação. A documentação será recebida no auditório da instituição até às 10h do mesmo dia (rua Fernando Ferrari, nº 1.001, Porto Alegre).

Ao todo, serão 69 oportunidades de negócios em 15 setores do complexo, com boxes nas áreas destinadas à logística, serviços, venda de flores e de arbustos. Há também espaços para restaurante, peixarias e lancherias. Comerciantes, atacadistas, microempresários e varejistas podem participar pelo site do entreposto (www.ceasa.rs.gov.br) com ofertas que podem variar de R$ 10 mil a R$ 150 mil.

A estimativa de resultado, de acordo com a gerente financeira da Ceasa, Cláudia dos Santos, é de que os vencedores sejam conhecidos até o final do dia. Entre os motivos para a disponibilização destes espaços, estão inadimplência, entrega e abertura de um novo pavilhão de logística.

“As maioria das áreas disponíveis são as bancas de alho, batata e cebola, além das de comércio de frutas e logística”, destaca a gerente.

Segundo dados da Gerência Técnica, a Central registrou, em 2021, o ingresso de 605 mil toneladas de alimentos, movimentando R$ 1,8 bilhão e fechou o exercício com o maior lucro obtido por uma gestão desde a inauguração do entreposto, em 1974 (R$ 1.109 milhão).