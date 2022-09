Canoas Shopping realiza eventos tradicionalista e inclusivo

O Canoas Shopping promove uma semana inédita. Conhecido pelas edições de happy hour todas as terças e quintas-feiras, o empreendimento realiza uma programação diferenciada em alusão à Semana Farroupilha e ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. As atividades, totalmente gratuitas e abertas ao público, acontecem a partir das 19h, em um palco montado especialmente para apresentações musicais, junto à Praça de Alimentação.

Nesta terça-feira, feriado do 20 de setembro, haverá um Happy Hour Tradicionalista com o cantor Marco Lima. O artista, que possui mais de duas décadas de carreira, canta a sua essência com as músicas do Rio Grande do Sul. Por meio de sua canção, também procura transmitir mensagens de fé, amor e esperança.

Nesta mesma sintonia, na quarta-feira (21), Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o happy hour terá a participação do jovem Artur de Mari, que ficou conhecido nacionalmente pela participação no “The Voice Kids 2022”. O radialista Anderson Dilkin será o mestre de cerimônias do evento e vai promover um bate-papo sobre a importância da inclusão na sociedade e a valorização da diversidade.

Mais informações sobre o Canoas Shopping e a programação no site https://www.canoasshopping.com.br.