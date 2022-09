Em Bento Gonçalves, Wine South America 2022 tem previsão de R$ 20 mi em negócios

A feira Wine South America 2022, um dos maiores eventos de vinhos da América do Sul, se inicia nesta quarta-feira (21) e vai até sexta-feira (23), em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Após dois anos sem edições por conta da pandemia, o evento reunirá, segundo previsão dos organizadores, mais de 6.600 compradores de 22 países, com cerca de 300 expositores vindos do mundo todo. A expectativa é de mais de R$ 20 milhões em negócios fomentados na feira.

Além de expositores com seus produtos, o evento conta com 'Masterclasses', mesas redondas conduzidas por experts do mundo dos vinhos, os quais abordarão temas como o mercado de vinhos, papel das redes sociais no mundo da viticultura e degustação de vinho. Fora os nomes já consagrados na feira, como Aurora e Miolo, novas marcas serão vistas por lá, como a participação da importadora paranaense MMV, que terá seu primeiro stand para exposição de produtos, por exemplo.