Dólar volta a subir com decisão do Federal Reserve no radar

O dólar opera em alta na manhã desta segunda-feira (19), em sintonia com o sentimento de cautela no mercado internacional. A moeda norte-americana chegou a testar o patamar dos R$ 5,30 no início dos negócios, mas desacelerou o ritmo.

No exterior, pesam os temores de um endurecimento maior da política monetária dos Estados Unidos, onde na quarta-feira o banco central (Federal Reserve) irá decidir sobre as taxas básicas de juros e sinalizar os seus próximos passos para tentar conter a escalada inflacionária.

Na última semana, com os mercados já marcada pelo clima de expectativa, o dólar à vista subiu 2,17% e o futuro, 1,76%.

O Dollar Index (DXY), que mostra a variação do dólar ante uma cesta de seis divisas fortes, opera em alta nesta manhã, num dos reflexos da busca do investidor por ativos defensivos. Na Europa, as moedas e as bolsas recuam à espera da decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE), na quinta-feira.

Às 10h13, o dólar à vista era negociado a R$ 5,2757, em alta de 0,31%. O dólar para liquidação em outubro subia 0,37%, aos R$ 5,2915. O DXY subia 0,22%.