Candiota vai sediar o maior parque fotovoltaico do Sul do brasil

Com investimentos que podem chegar a R$ 300 milhões, o Grupo Urânio Energia irá instalar em Candiota o que pretende ser o maior parque fotovoltaico da região Sul do Brasil. Conforme informações da prefeitura do município, o projeto será totalmente financiado com recursos privados e as obras poderão iniciar no primeiro semestre de 2023, gerando em um primeiro momento 5 MW, e logo após lotes com capacidade de aproximadamente 20 MW, podendo atingir o limite inicial de 100 MW (cerca de 2,5% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul), conforme a Chamada Pública realizada.

O Termo de Permissão assinado na quinta-feira (15), na sede da Companhia Riograndense de Mineração (CRM), em Porto Alegre, é o primeiro passo para as futuras instalações que ainda necessitarão de diversos estudos ambientais e de viabilidade para sua implementação. O parque será instalado em áreas da companhia, em Candiota, que irá ceder a utilização da área por 25 anos, obtendo como contrapartida o valor de 1,2% do faturamento bruto mensal da usina. Após esse período as instalações ficarão para a empresa.

“Candiota está se tornando um importante polo gerador de energia com matrizes diversas gerando quase 10% da produção gaúcha, trazendo desenvolvimento e renda para a região”, afirmou o presidente da CRM, Melvis Barrios Junior. De acordo com o prefeito Luiz Carlos Folador, Candiota vai se consolidando como a cidade que mais gera energia elétrica para o Estado. “O desfecho desse feito passou por uma longa caminhada. A prefeitura de Candiota auxiliou tanto no ponto de visto técnico, como político para que chegássemos a este importante momento”, ressaltou.

O engenheiro Claudiomiro Antônio Rigo, diretor sócio da Uranio Group Energia, salientou que a opção pela instalação do parque fotovoltaico em Candiota ocorre devido à posição estratégica da área em relação as linhas de transmissão e pela excelente capacidade de captação solar da região, enfatizando o amplo apoio por parte da CRM e Prefeitura Municipal de Candiota. No dia 22 de setembro o Grupo Urânio Energia fará uma apresentação do projeto na câmara de vereadores de Candiota, para conhecimento da comunidade local. O horário do ato será divulgado nos próximos dias.