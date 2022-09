Fecomércio abre 60 vagas no RS; nove são exclusivas para pessoas com deficiência

O sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac anunciou mais de 60 vagas de trabalho para diversos cargos e cidades no Rio Grande do Sul. Nove oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência. As vagas são para designer, auxiliar de serviços gerais, administrativo, administrativo pedagógico, caixa e copa e cozinha.

As oportunidades estão localizadas em Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Gramado, Ijuí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Santana do Livramento, São Leopoldo, Tramandaí, Uruguaiana e Vacaria. Entre os benefícios estão vale-transporte, vale-alimentação e/ou refeição, plano de saúde, auxílio educação e desconto nos serviços Sesc e Senac. As remunerações variam entre R$1.430,14 e R$1.920,19.

neste site Para participar dos processos seletivos, é necessário cadastrar o currículo e candidatar-se às vagas pretendidas. O prazo para candidatura às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência vai até 23 de setembro.

Confira abaixo os códigos e as cidades das vagas disponíveis:

Vaga: Auxiliar de Serviços Gerais

Cidade: Porto Alegre

Códigos: 18125 e 17237

Vaga: Auxiliar Administrativo I

Cidade: Bento Gonçalves

Código: 17344

Vaga: Auxiliar Administrativo I - Pedagógico

Cidade: Canoas

Código: 18328

Cidade: Passo Fundo

Código: 17427

Cidade: São Leopoldo

Código: 18240

Vaga: Auxiliar Administrativo I - Caixa

Cidade: Porto Alegre

Código: 17992

Vaga: Auxiliar de Copa e Cozinha

Cidade: Porto Alegre

Código: 18422

Vaga: Auxiliar Administrativo I - Design

Cidade: Porto Alegre

Código: 18224