Dia do Sorvete Sem Imposto busca alertar para a necessidade de diminuir a tributação do produto

No dia 23 de setembro comemora-se o Dia do Sorvete. E, neste ano, a campanha Dia do Sorvete Sem Imposto vai marcar a data com o objetivo de conscientizar a população do impacto da tributação sobre o produto, que gira em torno de 35%, variando em cada estado. A iniciativa é organizada pela Associação Brasileira do Sorvete (Abrasorvete) em âmbito nacional e executada no Rio Grande do Sul pela Associação Gaúcha das Indústrias de Gelados Comestíveis (Agagel).

“O consumidor precisa saber quanto incide de impostos, que em torno de 65% do que paga é o que ele consome e o resto vai para os governos. É como se num sorvete com três bolas, por exemplo, a pessoa só ganhasse duas”, compara o presidente da Agagel, Gian Lisboa.

Conforme o dirigente, a alta taxação é um dos fatores que interferem para que não haja um aumento mais expressivo das vendas. “Basta comparar com índices de países vizinhos ou até da Europa, onde mesmo com a predominância do frio o consumo é muito maior”, destaca.

E para que a campanha tenha ampla repercussão e atinja o objetivo, a Agagel e a Abrasorvete estão mobilizando as empresas do setor, sugerindo a escolha de um produto para aplicação de 35% de desconto no valor final ou parcerias com revendedores. “Precisamos que os associados se aliem a essa ideia para que a ação, somada a outras frentes de trabalho, surtam o efeito desejado, que é a redução do imposto no sorvete”, destaca Lisboa.