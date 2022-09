Bolsas da Europa fecham em baixa, com inflação e juros em foco

Os mercados acionários da Europa registraram pregão negativo nesta sexta-feira, com investidores cautelosos com a trajetória da inflação e a consequente necessidade de mais aperto monetário na região. Após baixas na Ásia e com uma manhã negativa também em Nova York, vários índices europeus recuaram mais de 1%.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,58%, em 408,24 pontos. Na comparação semanal, ele caiu 2,89%.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 9,1% em agosto, na comparação anual, em nível recorde, segundo a leitura final.

O dado reforça a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) terá de elevar os juros de modo agressivo, o que tende a ser negativo para as ações. O fato de que também se espera aperto robusto do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) contribui para essa reação. Na quinta, o Banco Mundial alertou para o risco de recessão global em 2023.

No Reino Unido, as vendas no varejo recuaram 1,6% em agosto ante julho, quando analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam baixa de 1,4%. O dado se traduziu em mais fraqueza para a libra, o que chegou a ajudar a Bolsa de Londres a subir em parte do dia - a moeda mais fraca é fator positivo para exportadoras britânicas. De qualquer modo, o tom negativo prevaleceu também nessa praça.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em queda de 0,62%, em 7.236,68 pontos. Na comparação semanal, o índice recuou 1,56%.

Em Frankfurt, o índice DAX registrou baixa de 1,66%, a 12.741,26 pontos. Na semana, houve perda de 2,65%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 recuou 1,31%, a 6.077,30 pontos, com queda de 2,17% na comparação semanal.

Em Milão, o índice FTSE MIB fechou em baixa de 1,14%, em 22.110,89 pontos. Na semana, ele subiu 0,07%.

O índice IBEX 35, da Bolsa de Madri, teve queda de 1,25%, a 7.984,70 pontos. Na comparação semanal, a baixa foi de 0,60%.

Em Lisboa, o PSI 20 caiu 1,16%, a 5.845,51 pontos. Na semana, perdeu 2,35%.