Sondagem industrial mostra avanço da atividade no setor em agosto, diz CNI

A atividade industrial continuou aquecida em agosto, de acordo com a Sondagem Industrial divulgada nesta sexta-feira (16), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O setor registrou o quarto mês consecutivo de avanço na produção e no emprego, com a terceira alta seguida na utilização da capacidade instalada.

Em uma escala na qual valores acima de 50 pontos significam crescimento, o indicador de produção ficou em 54,2 pontos no mês passado - uma aceleração em relação aos 51,8 pontos de julho. O valor é inclusive superior à média histórica de 52,7 pontos para o mês.

Da mesma forma, o indicador de emprego na indústria registrou 52,2 pontos em agosto, nível superior aos 51,2 pontos de julho. "O valor médio para os meses de agosto é de 49 pontos, inferior ao valor de 50 pontos, ou seja, habitualmente ocorre queda no emprego na passagem de julho para agosto", destacou a CNI.

Com isso, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) chegou em agosto ao maior nível de 2022, com 73% - dois pontos porcentuais acima do verificado em julho. Além disso, o desempenho foi o melhor para meses de agosto desde 2013.

Já o nível de estoques na indústria voltou a crescer em agosto, ficando em 51,6 pontos, enquanto o indicador que mede o volume de estoques em relação ao planejado pelas empresas ficou em 51,4 pontos, indicando algum excesso de produtos parados nas fábricas.

A CNI apontou ainda que todos os índices de expectativas dos empresários do setor continuam otimistas em setembro, com valores acima da linha divisória dos 50 pontos. O indicador de demanda ficou em 59,3 pontos neste mês, o índice de quantidade de empregados ficou em 53,9 pontos, a expectativa de compras de insumos registrou 56,9 pontos e a perspectiva de exportações ficou em 52,8 pontos.

"O índice de intenção de investimento alcançou 59 pontos, maior valor entre meses de setembro desde o início da série. O resultado representa um aumento de 2,1 pontos na comparação com o mês anterior", completou a CNI.