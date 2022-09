Instituto Cultural prorroga inscrições do curso para o teste de proficiência

O Instituto Cultural Norte-Americano prorrogou até o dia 21 as inscrições para o curso preparatório ao teste de proficiência em língua inglesa Toefl. O exame é um dos requisitos mais importantes para poder participar de programas de intercâmbio em universidades e programas de graduação e pós-graduação nos Estados Unidos.

O curso oferecido pelo Instituo Cultural busca preparar o aluno que deseja fazer o teste. "Neste curso, o aluno vai desenvolver as habilidades exigidas pelo exame através de aulas dinâmicas e exercícios simulados, em grupos de no máximo seis alunos", destaca a Coordenadora Acadêmica do Instituto Cultural, Natalia Matte.

Para participar do curso, o aluno precisa ter um nível entre intermediário e avançado de inglês que queiram estudar no exterior, bem como alunos que desejam melhorar seus conhecimentos e habilidades de leitura, escrita, compreensão oral, conversação e gramática em inglês.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.cultural.org.br/cursos/preparatorio-para-toefl-e-act-ingles-e-redacao. Os encontros ocorrerão uma vez por semana, nas quartas-feiras, das 18h30 às 21h. Ao todo, serão 12 encontros (oito no formato online e quatro presenciais) com total de 30 horas de curso.

O Instituto Cultural Norte-Americano fica na Rua Riachuelo, 1257, no Centro Histórico de Porto Alegre.