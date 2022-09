Braskem lança Voqen, empresa focada na transição energética sustentável da indústria

A Braskem lançou um novo braço dentro de seus negócios chamado de Voqen, uma empresa voltada para o mercado de energia e gás que atuará para atender demandas energéticas da Braskem e seus clientes e parceiros, oferecendo soluções customizadas de energia renovável e contribuindo para a transição energética sustentável e competitiva. A nova companhia, que carrega no nome o conceito “vocação para energia”, irá contribuir para um futuro com mais energia sustentável para que a Braskem, seus clientes e parceiros atinjam suas metas ligadas a sustentabilidade. Atuará também no desenvolvimento de novos modelos de negócios visando a comercialização de energia e gás.

“A Braskem sempre possuiu um time especializado em energia e gás para atendimento de suas operações e com frequência é procurada pelos seus clientes e parceiros acerca de informações e oportunidades nesse mercado tão complexo”, afirma o diretor de Comercialização de Energia Elétrica da Voqen, Fábio Yanaguita. Ele ressalta que a empresa nasce então da possibilidade de contribuir, colocando à disposição o conhecimento dos mercados de energia e gás que a Braskem tem para os seus clientes e parceiros.

Em seu lançamento, a empresa já conta com uma carteira de clientes da cadeia química e petroquímica. Desta forma, a Voqen já surge como grande gestora de energia no Brasil, administrando um portfólio de cerca de R$ 3 bilhões por ano. “O lançamento da empresa atuando no mercado de energia e gás traz como diferencial não somente a oferta de soluções customizadas e sustentáveis, mas especialmente seu olhar com viés industrial abrangendo mercados globais”, diz o diretor de Comercialização de Gás Natural da Voqen, Claudio Lindenmeyer.

Hoje, a Braskem já atua por meio de diversas iniciativas que viabilizam a compra e uso de energia renovável (eólica, solar e biomassa de eucalipto) como fonte de energia para as suas operações. Agora, com uma empresa de mercado independente e especializada como a Voqen, a companhia espera impulsionar ainda mais sua transição energética sustentável e de seus parceiros. O diretor de Energia da Braskem, Gustavo Checcucci, ressalta que a própria empresa tem como objetivo a redução de 15% das emissões de gases de efeito estufa de escopo 1 e 2 para 2030 e neutralidade de carbono em 2050.