Melhora da economia no País faz crescer confiança do industrial gaúcho

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) cresceu 3,3 pontos em setembro, na comparação com agosto, alcançando 62,9. Foi a maior alta desde abril de 2021 e o nível mais elevado desde agosto do mesmo ano. Nos últimos cinco meses, o índice, que varia de zero a cem, avançou 7,1 pontos e se distanciou da marca divisória dos 50 e da média histórica de 54,3, refletindo uma confiança disseminada entre os empresários, provocada especialmente pelos últimos resultados positivos da economia brasileira. As informações são da assessoria da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).

O ICEI-RS é composto pelos índices de condições atuais e de expectativas. Todos cresceram em setembro, sobretudo os relacionados à economia do País. Na terceira elevação consecutiva, o Índice de Condições Atuais aumentou 3,2 pontos em relação a agosto, para 58,2. Acima de 50, indica condições melhores. É o maior patamar desde agosto do ano passado, puxado pelo Índice de Condições Atuais da Economia Brasileira, que avançou 5,1 pontos em setembro e 11,3 nos últimos dois meses, alcançando 59, a pontuação mais elevada desde dezembro de 2020.

O percentual de empresários que percebem melhora nas condições da economia brasileira passou de 33,2%, em agosto, para 42,9%, em setembro (eram 23,3% em julho). A parcela que enxerga uma deterioração diminuiu de 16,8% para 9%, uma redução significativa (chegou a 30,6% em julho). As condições das empresas também evoluíram positivamente: passaram dos 55,6 pontos, do mês passado, para 57,8, em setembro.

A melhora do cenário econômico brasileiro afeta as perspectivas dos empresários para os próximos seis meses e sinaliza aumento da atividade industrial no RS: o Índice de Expectativas passou de 61,9 para 65,3 pontos, o melhor resultado desde agosto de 2021. Valores acima de 50 indicam otimismo. O Índice de Expectativas para a Economia Brasileira subiu cinco pontos e chegou a 63 em setembro, em relação a agosto.

O valor reflete a grande diferença entre as parcelas de empresários otimistas e pessimistas: 56,7% e 6,2%, contra 42,1% e 10,4% do mês passado, respectivamente. O otimismo com relação ao futuro das empresas também subiu, e o índice de Expectativas das Empresas pulou de 63,8, em agosto, para 66,5.

Segundo a pesquisa da Fiergs, realizada entre os dias 1º e 12 de setembro com 210 empresas- 51 pequenas, 67 médias e 92 de grande porte-, o aumento da percepção positiva corrente e futura da economia brasileira impulsiona a confiança do setor industrial gaúcho. Além da recuperação econômica em curso, a melhora se dá pelos menores gargalos nas cadeias de suprimentos e pelos estímulos fiscais, sobretudo nas medidas de desoneração dos combustíveis e da energia.