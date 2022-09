Expopetro 2022 reúne empresários de postos de combustíveis em Porto Alegre

Dois dias para firmar negócios e conhecer tendências do mercado: a Expopetro 2022 reunirá expositores de produtos e serviços para o incremento da gestão dos postos de combustíveis e para a inovação das revendas. Nos dias 22 e 23 de setembro, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, revendedores, profissionais do segmento e público interessado poderão visitar a feira voltada exclusivamente para a atividade.

Depois de um período sem a promoção da iniciativa, em função da pandemia, neste ano, a capital dos gaúchos seguirá como palco do evento para possibilitar aos participantes ainda mais experiências neste núcleo para networking. “Os espaços foram desenvolvidos para permitir interação de todos os envolvidos e dinamicidade nos encontros”, comenta o presidente do Sulpetro (entidade organizadora e representante do setor no Estado), João Carlos Dal’Aqua.

Tendências de mercado, análise de cenários político-econômicos, gestão empresarial, inovação e liderança são apenas alguns dos conteúdos que integram a diversificada programação do 21º Congresso de Revendedores da Região Sul. O evento, que ocorre de forma paralela à Expopetro 2022, promete levar informação diferenciada e exclusiva aos integrantes do segmento varejista de combustíveis.

Um dos destaques do Congresso é a palestra inaugural “Conjuntura estrutural do setor de combustíveis”, que será ministrada pelo sócio-fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) Adriano Pires, no dia 22 de setembro, às 18h. No mesmo dia, acontecerá o workshop “Panorama geral da produção”, com analista de inteligência de mercado da Petrobras, Marcelo Gauto e o workshop “Aumentando a lucratividade de postos de combustíveis, através da precificação, com o uso de Inteligência Artificial”, com o fundador e CRO da Aprix, Bernardo Queiroz

No dia 23, às 11h, o título é “Os desafios no Brasil e no mundo na contenção da inflação e o impacto no setor de combustíveis”, com o economista da XP Investimentos, Rodolfo Margato, o economista head de renda fixa, Rian Tavares e a mediação da jornalista Giane Guerra. Inovação será a pauta do diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério; do diretor de Inovação no Tecnopuc, Jorge Audy e do Head DX.CO, Gustavo Schifino. A programação se encerra com a palestra do ex-jogador, treinador de voleibol, economista e empresário, Bernardinho: “Transformando suor em ouro”.