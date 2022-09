RS lança projeto de incentivo ao turismo no Litoral Norte durante o ano todo

projeto “Litoral Norte nas 4 estações” Foi lançado nesta quarta-feira (14), no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, o. A iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado tem o objetivo de desenvolver um calendário para que viajantes vão à região durante todo ano, e não apenas na temporada de verão.

O projeto tem parceria de todos 21 municípios da região, e a ideia é aproveitar a expansão territorial, a importância histórica e o grande fluxo de pessoas que visitam as praias gaúchas. Entre as ações, haverá valorização e promoção das rotas turísticas, como os Caminhos dos Vales e das Águas - que envolve nove municípios da região, a exemplo de Arroio do Sal, Torres e Três Cachoeiras.

No lançamento do projeto, o governador Ranolfo Vieira Júnior enalteceu o potencial turístico do Estado e do Litoral Norte. "Nós temos a conjunção de mar, lagoa e serra em menos de 100km de distância. Poucos lugares do mundo têm isso como nos temos aqui no nosso Estado", afirmou Ranolfo. "Então, a necessidade de cada vez mais nos potencializarmos essa virtude, por assim dizer, que nos temos. unindo o litoral norte, a nossa serra e, especialmente, a Região das Hortênsias. Esse projeto chamado Litoral Norte nas 4 estações vem exatamente ao encontro disso", completou o governador.