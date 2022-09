Lojistas de shopping esperam alta de 10% nas vendas no Dia do Cliente

O Dia do Cliente (15/09), celebrado desde 2003 com o objetivo de movimentar o comércio em setembro, tem expectativa de aumentar as vendas dos lojistas de shopping em 10% neste ano sobre o mesmo período do ano passado. O dado é de uma sondagem feita com associados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), que representa mais de 40 mil lojistas associados.

De acordo com o último levantamento do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), em agosto as vendas cresceram 2,8%, já descontada a inflação, em comparação com igual mês de 2021. Já em termos nominais, o indicador apresentou alta de 15,8%.

Segundo a Alshop, a data também tem apelo no varejo digital e lojas e marcas devem oferecer "agrados" aos clientes, além de benefícios, descontos e condições especiais de pagamento. A intenção é fortalecer programas de relacionamento e fidelidade, uso de aplicativos e outras ações que geram maior proximidade entre o consumidor e o varejista.

"A expectativa dos associados é que a data atraia os consumidores para os centros de compra e possa ainda impulsionar o comércio, pensando também no Dia das Crianças que inicia oficialmente a melhor temporada de vendas do comércio", comenta Luis Augusto Ildefonso, diretor institucional da Alshop.

A estimativa dos lojistas associados da entidade é de que o tíquete médio seja em torno de R$ 150,00 nesta data.