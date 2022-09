Alta inesperada do CPI dos EUA gera mau humor e Ibovespa cai apesar de minério

A surpresa com a alta o índice de preços ao consumidor americano em agosto empurra os índices de ações para o campo negativo, após subida mais cedo. O Ibovespa abriu em queda, chegando a ceder 1,70%, na mínima diária aos 111.482,11 pontos. Porém, há instantes diminua a queda, à medida que as ações da Vale diminuam o recuo, depois da valorização do minério de ferro na China hoje, na volta do feriado por lá.

"Mesmo que o setor de minério tenho peso grande no Ibovespa, isso deve ser insuficiente para impedir queda do indicador, dado que o petrolífero e o bancário estão caindo, seguindo o mau humor externo", avalia Leonardo Neves, especialista em renda variável da Blue3.

A piora externa vem porque o "mercado se frustrou com o CPI que parecia que viria fraco. Mostra que a inflação segue pressionada nos Estados Unidos, impossibilitando qualquer chance de um Fed mais 'dovish' moderado na semana que vem", avalia o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jeferson Laatus.

No exterior, as bolsas passaram a cair, bem como o petróleo, enquanto o dólar foi para o terreno positivo depois de ceder. O indicador americano, o CPI, subiu 0,1% em agosto, ante previsão de queda de 0,1%, enquanto o núcleo teve alta de 0,6%, ante projeção de 0,3%.

Apesar da surpresa do mercado, Nicolas Merola, analista da Inv, ressalta que a diferença entre o previsto e o que veio é pequena. Contudo, "psicologicamente" este intervalo é muito grande, "pensando que era esperado um número negativo e veio um resultado positivo."

Após a surpreendente alta do CPI, o mercado financeiro passou a precificar 22% de chance de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) suba juros em 100 pontos-base na semana que vem. O número consta na plataforma de monitoramento do CME Group. Ainda prevalece a projeção de alta de 0,75 ponto na reunião na semana que vem.

O dado reforça as expectativas de um Fed agressivo em sua reunião na semana que vem e até mesmo nas próximas. Além da alta do CPI em si, o núcleo do indicador subiu 6,3% em relação a julho, acima do esperado (6,1%).

Segundo o economista Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, os dados mostram um quadro preocupante, sem tendência de desaceleração da inflação à frente. "De que não indica que cairá de forma vertiginosa", diz, completando que o CPI tira qualquer possibilidade de algum arrefecimento nos juros pelo Fed semana que vem. "Na verdade, coloca dúvida quanto ao encontro de novembro, aos próximos", acrescenta Cruz.

Com isso, o Ibovespa, por ora, joga por terra a possibilidade de caminhar para um terceiro pregão seguido de valorização. Ontem, subiu 0,98%, aos 113.406,55 pontos.

Às 11h10, o Ibovespa cedia 0,91%, aos 112.369,63 pontos. Vale caía 0,33%, mas Petrobras perdia 2,18% (PN) e 1,56% (ON). A queda em bancos não superava 1%.