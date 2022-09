Evento Cerveja com Dados retorna a Porto Alegre

Após dois anos suspenso em função da pandemia de Covid-19, o Cerveja com Dados retorna a Porto Alegre nesta terça-feira (13), às 19h, no Lagom Brewery & Pub (Rua Bento Figueiredo, nº 72). Organizado pela Escola de Dados desde 2016 em diversas cidades brasileiras, o evento tem como propósito reunir profissionais interessados em dados abertos num encontro informal para promover discussões e networking. Esta é a terceira edição na capital gaúcha.

O evento consiste em três apresentações dinâmicas, de aproximadamente 10 minutos, seguidas de bate-papo com os participantes. Nesta edição, estarão em pauta inteligência artificial na indústria, diversidade racial nas universidades e a importância do Censo 2022 para a produção de dados sobre a realidade brasileira. Após as falas iniciais, o público é convidado a interagir com perguntas e seguir com a troca de ideias em clima informal, como pede uma mesa de bar.

Para confirmar presença, é desejável se inscrever via Sympla. A lotação do encontro estará sujeita à capacidade do pub. O Cerveja com Dados é uma realização da Escola de Dados, organizada em Porto Alegre por Afonte Jornalismo de Dados, Matinal Jornalismo e Padrinho Conteúdo.