Família destaca trajetória do contador Roberto Lorenzi em Garibaldi

Garibaldi, na Serra Gaúcha, despediu-se do contador Roberto Luiz Lorenzi, que faleceu em 24 de agosto na cidade. Lorenzi teve papel crucial na unificação da representação dos segmentos comerciais, da indústria e agroindústria do frango, base da economia local. Além disso, trabalhou por 30 anos na Vinícola Peterlongo, outra marca do município conhecido como a capital brasileira da espumante.

tinha 77 anos e faleceu em 24 de agosto em sua casa em Garibaldi, cidade onde nasceu, por complicações de um câncer, segundo os familiares.

O contador deixou a esposa Maura Pietta e os filhos Uliana, Luciano e Manoela e três netos, Érica, Martin e Giulio.

Devido à vinculação com a Peterlongo, ele integrou a comissão organizadora da primeira Fenachamp, que é a Festa Nacional do Champanhe, em 1981.

Lorenzi com Manoela (esq.), a mulher Maura, Uliana e Luciano em evento em julho. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação

"Como membro fundador e presidente do Centro da Indústria Fabril, em 1987, foi figura essencial na fundação do CIC de Garibaldi, entidade originada pela unificação do já mencionado Centro da Indústria Fabril, com a Associação Comercial e a Associação Garibaldense de Avicultores", relembra a fila Uliana, em nota ao Jornal do Comércio, do qual era leitor e assinante há décadas, destaca ela.

Ele também presidiu a Associação dos Contabilistas de Garibaldi. Lorenzi atuava desde 1997 com o filho e sócio no escritório Pietta & Lorenzi Contabilidade e foi contador voluntário da Liga Feminina de Combate ao Câncer.

"Meu pai era apaixonado por carros antigos, viagens e música. Foi admirador do tenor Luciano Pavarotti e tocava acordeom nas horas de lazer. Também adorava encontrar sua turma de amigos no Café Luna Park e, aos domingos, dedicava-se ao churrasco da família", conta Uliana.