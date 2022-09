A ansiedade do público para a compra do iPhone 14, lançado no início do mês pela Apple, trouxe junto uma enxurrada de golpes. Em 15 dias de monitoramento (entre 10 e 25 de agosto), os especialistas da Kaspersky já identificaram quase 9 mil sites de phishing com ofertas falsas do novo dispositivo. Existem dois objetivos: esvaziar a carteira das vítimas e roubar suas credenciais do Apple ID.