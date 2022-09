Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 4,7% a partir da terça

Agência Estado

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (12) uma baixa de 4,7% no preço do gás de cozinha (GLP). Com isso, o valor médio do insumo às distribuidoras vai cair de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03 por quilo, o que leva o botijão de 13 quilos para R$ 52,34. Trata-se de uma redução média de R$ 2,60 no preço do botijão.