Bolsas da Ásia e Pacífico fecham em alta, após rali em Wall Street

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta nesta segunda-feira (12), após uma semana de rali em Wall Street. Os mercados da China, da Coreia do Sul e de Hong Kong, no entanto, não operaram hoje devido a feriados locais.

Em Tóquio, o índice acionário japonês Nikkei subiu 1,16%, a 28.542,11 pontos, enquanto em Taiwan, o Taiex avançou 1,54%, a 14.807,43 pontos. Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 1,02% do S&P/ASX 200, a 6.964,50 pontos.

O apetite por risco na região da Ásia e do Pacífico veio após as bolsas de Nova York garantirem sólidos ganhos semanais, interrompendo uma sequência de três semanas negativas, à medida que cresceu a demanda por ações que ficaram relativamente "baratas" durante quedas recentes.

Investidores globais, porém, seguem preocupados com a perspectiva de mais aumentos de juros nos EUA e na zona do euro.

Amanhã (13), as atenções vão se voltar para os últimos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que deverão ajudar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a decidir se eleva ou não seus juros básicos em mais 75 pontos-base, na reunião de política monetária do próximo dia 21.

Na última quinta-feira (08), o Banco Central Europeu (BCE) aumentou seus juros em 75 pontos-base, intensificando o aperto de sua política monetária num momento de inflação recorde na zona do euro.