Sine Municipal tem 1.258 vagas cadastradas para esta semana em Porto Alegre

A unidade do Sine Municipal tem 1.258 vagas cadastradas no sistema para a semana que se inicia. A retirada da carta de encaminhamento para a entrevista de emprego deve ser feita na avenida Sepúlveda, s/nº (esquina com Mauá, no Centro Histórico), das 8h às 17h. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

O destaque maior são para 200 vagas de operador de telemarketing, com entrevistas diretas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (avenida João Pessoa, 1105 , sala 104, das 9h às 12h), nesta segunda-feira (12). Os candidatos devem ter ensino médio completo e, no mínimo, seis meses de experiência na área.

Para os que buscam o primeiro emprego, há 15 vagas de atendente de lojas como Jovem Aprendiz e também cinco vagas de estágio para engenheiro civil. Outro destaque é a oferta de 50 vagas temporárias para auxiliar de estoque. No setor da construção civil, há 84 vagas para pedreiro, e no setor de serviços, 50 para vigilante.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: [email protected]

Na próxima sexta-feira (16), o Sine no Território estará em dois locais das 9h às 16h, prestando o serviço de intermediação de mão de obra no Cras Glória (Rua Cel. Neves, 55) e Cras Centro (Travessa do Carmo, 50).

Neste mês, o Feirão de Empregos será no dia 23, sexta-feira, das 8h30 às 16h, na Associação Beneficente Antônio Mendes Filho (Abamf), na avenida Veiga, 223 - bairro Cel. Aparício Borges. As empresas interessadas em ofertar vagas específica para essa ação devem enviar um e-mail para [email protected] . Mais informações e esclarecimentos pelos telefones (51) 3289-4820 e (51) 3289-4764.

As empresas interessas em participar da Descentralização também podem enviar as vagas para os mesmos canais de contato.