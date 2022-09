Morte de Paulo Vellinho repercute entre autoridades do RS

morte do empresário Paulo Vellinho, nesta quinta-feira (8), aos 95 anos , gerou comoção no Rio Grande do Sul. Autoridades e figuras públicas manifestaram suas condolências ao empreendedor que foi presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

O governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, lamentou a perda. “O empresário foi uma referência em empreendedorismo. Um visionário que fez história no processo de industrialização do País. E esteve à frente de grandes entidades empresariais. Os meus sentimentos aos seus familiares”, postou ele em sua conta no Twitter.

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) decretou luto oficial de três dias na Capital pelo falecimento do empresário Paulo Vellinho, a contar desta sexta-feira (9). “Paulo Vellinho fez de Porto Alegre seu lar muito cedo e dedicou a vida inteira ao empreendedorismo, como um líder empresarial que ajudou a formar outras lideranças e deixou legados incontestes ao desenvolvimento”, afirmou Melo no decreto.

Eduardo Leite, candidato a governador pelo PSDB, ressaltou as qualidades de Vellinho pelas redes sociais. “São líderes desta envergadura e arrojo em que me inspiro para continuar buscando os melhores caminhos para o nosso Estado. Meus sentimentos à família”, escreveu. Luis Carlos Heinze (PP), também postulante ao cargo, chamou Vellinho de ícone. “Recebi agora a triste notícia da perda de um grande ícone do empreendedorismo industrial gaúcho, Paulo Vellinho. Fica aqui o registo à família e amigos, que Deus conforte o coração de todos. Descanse em paz”, desejou o político. O prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB), foi um dos primeiros a se manfeistar publicamente. Pelo Twitter, Melo lamentou o falecimento de Vellinho. "Grande empresário, visionário e empreendedor, foi um cidadão grandioso que contribuiu para a construção e transformação da indústria no País." O velório do empresário ocorre nesta sexta-feira (9) no Cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre (avenida Oscar Pereira, nº 423, Igreja São Joaquim). A encomendação será às 15h30min. Relembre um vídeo produzido pelo JC em que ele fala sobre longevidade Velório reuniu familiares e amigos Estfany Soares

O velório ocorre no Cemitério da Santa Casa. Foto: Estfany Soares/Especial/JC

Paulo Ratinecas, amigo de Paulo Vellinho, foi ao velório nesta manhã. Segundo ele, Vellinho era uma pessoa muito preocupada em conseguir as melhores oportunidades para os outros, sejam sociais, afetivas, mas principalmente, na questão profissional. "Ele gostava de juntar as pessoas, uma das principais características dele era de fazer a ponte entre elas, inclusive entre idades diferentes", diz. "A filha dele é um exemplo, a Suzi, que está assumindo a questão corporativa, os netos são grandes empreendedores, ou seja, a herança genética de empreendedorismo é muito importante, uma semente importante que está se desenvolvimento. Sempre foi uma pessoa muito rica no sentindo e na entrega. Até cinco, ou seis anos atrás, ele dirigia o carro dele, nem tinha mais condições, mas queria ter a autonomia sobre ele mesmo. Continuou indo nas reuniões, indo nos lugares que ele gostava. Uma pessoa extremamente popular e generosa. Hoje está indo embora uma pessoa que tem história e carinho", falou Ratinecas.

Pedro Vellinho Englert, neto de Paulo Vellinho, conta que o avô sempre foi uma pessoa que olhou muito longe, teve uma capacidade de se desafiar muito, tinha uma responsabilidade de usar suas habilidades para construir uma vida melhor para as outras pessoas. "Ele juntava duas habilidades importantes: conseguir olhar o futuro e as tendências, e se juntar com gente bacana ao lado dele, nunca para ele, mas sempre ao lado, e através dessas alianças conseguiu criar coisas muito relevantes", comentou. "Ele é a minha grande inspiração, sem dúvida nenhuma, é o cara que através de seus exemplos me inspira e aumenta a minha missão de seguir a trajetória dele e honrar tudo que ele fez."

Fernando Bertuol revelou, no velório, que conheceu Vellinho através de sua filha Suzana. "Ele sempre foi uma pessoa extremamente carinhosa, gostava de conversar com pessoas mais jovens, um empreendedor e um incentivador. A cabeça dele nunca parava, era uma coisa impressionante. Conversávamos sobre política, empreendedorismo, e eu sou uma pessoa muito feliz por ter conhecido ele."