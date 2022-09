Bolsas da Ásia fecham em alta, após desaceleração da inflação chinesa

As bolsas da Ásia fecharam em alta nesta sexta-feira, após dados indicarem desaceleração da inflação chinesa e fornecerem sinal verde para que as autoridades do país sigam com os planos de concessão de estímulos econômicos.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China subiu 2,5% na comparação anual da agosto, em comparação com um aumento de 2,7% em julho, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês).

Já índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da China subiu avançou 2,3% no mês passado, abaixo da alta de 4,2% de julho.

Para a Capital Economics, o resultado deixa espaço para que o Banco do Povo da China (PBoC) volte a cortar juros ao longo dos próximos meses, enquanto a segunda maior economia do planeta desacelera devido a medidas rígidas de controle do coronavírus. "O PBoC havia reduzido a maioria das taxas básicas em agosto, e continuamos prevendo mais cortes durante o resto do ano", projeta.

Nesse cenário, o índice Xangai composto encerrou a sessão com ganho de 0,82%, a 3.262,05 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen composto avançou 0,65%, a 2.118,11 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng se elevou 2,69%, a 19.362,25 pontos. Após seis dias consecutivos de perdas, os negócios no território foram sustentados sobretudo por ações do setor imobiliário, entre elas Country Garden Holdings (+10,50%) e Meituan (+4,90%).

O clima ameno também se espalhou pelas demais praças asiáticas, após um pregão positivo em Wall Street. Apesar do firme compromisso do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em combate a inflação, reforçado na quinta pelo presidente Jerome Powell e outros dirigentes, investidores avaliam que parte do aperto monetário está precificado

Com isso, o índice Nikkei, na Bolsa de Tóquio, subiu 0,53%, a 28.214,75 pontos. Depois de cair aos menores níveis em 24 anos, o iene ensaiou recuperação ante o dólar nesta sexta. O presidente do Banco do Japão (BoJ), Haruhiko Kuroda, discutiu o tombo da moeda com o primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, e disse que oscilações rápidas no câmbio são indesejáveis.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi, em Seul, avançou 0,33%, a 2.384,28 pontos. Em Taiwan, o Taiex se valorizou 1,20%, a 14.583,42 pontos.

Oceania

Na Oceania, o S&P/ASX 200, de Sydney, aumentou 0,66%, a 6.894,20 pontos.