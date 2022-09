Exportações de agosto da indústria gaúcha superam em 33% o nível pré-pandemia

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 1,5 bilhão em agosto. Isso representa um crescimento de 9,4% ante o mesmo mês de 2021, a 20ª alta consecutiva no Estado, e de 33,3% (+US$ 371 milhões) na comparação com agosto de 2019, período anterior ao da pandemia. No acumulado do ano de 2022 até o oitavo mês, as exportações somaram US$ 11,3 bilhões, um crescimento de 27,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

“A economia mundial ainda aquecida tem favorecido o aumento substancial dos embarques para parceiros comerciais importantes, como os Estados Unidos e a Argentina, além do acréscimo de países como o Irã, a Índia e a Coreia do Sul, que acabam compensando a diminuição das compras chinesas”, explica o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry.

Quando comparado o desempenho com a indústria de transformação nacional, as exportações brasileiras de janeiro a agosto (US$ 223 bilhões) cresceram 18,2%, menos do que as gaúchas, em relação ao mesmo período do ano passado.

Dos 23 segmentos exportadores da indústria de transformação gaúcha, 13 subiram em agosto, ante o mesmo mês de 2021. Em primeiro lugar ficou o setor de Alimentos, com mais US$ 156,9 milhões, o que corresponde a uma elevação de 48,4%. As vendas de carne de frango in natura (+US$ 32,2 milhões), farelo de soja (+US$ 63,3 milhões) e óleo de soja (+US$14,6 milhões) foram as principais responsáveis pelo incremento mensal, especialmente os embarques para a Índia, Coreia do Sul e Espanha.

Na segunda colocação, o setor de Tabaco aumentou em 105,1% suas vendas, mais US$ 86,7 milhões. Veículos Automotores também seguiram trajetória positiva no mês, subindo mais US$ 66,9 milhões. Vale destacar também Couro e calçados (+US$ 12,2 milhões).

Já os destaques negativos do mês ficaram por conta dos setores de Celulose e Papel, que caíram US$ 13 milhões, ou 9,1%, Químicos (-US$ 46,2milhões ou -26,9%) e Máquinas e Equipamentos (-US$ 69,5 milhões ou -39,8%).

A respeito dos principais destinos das exportações totais do Estado, as vendas para o Irã foram as que mais avançaram no último mês, totalizando US$ 97,9 milhões. O demanda por soja, que chegou a US$ 94 milhões, teve um aumento atípico e explica esse fenômeno. As compras dos Estados Unidos (+US$ 62,5 milhões), principalmente tabaco em folhas, também foram destaques.

Em agosto, O Rio Grande do Sul importou US$ 1,6 bilhão, um aumento de 36,9% comparando-se com o mesmo mês de 2021. Esse aumento deve-se, principalmente, a Combustíveis e Lubrificantes (+US$ 140,9 milhões, ou +81,2%). No acumulado entre janeiro e agosto de 2022, o Rio Grande do Sul importou US$ 9,5 bilhões, um aumento de 35,4% com relação ao acumulado de 2021. As importações de Combustíveis e Lubrificantes e Bens Intermediários somaram US$ 1,2 bilhão e US$ 6,3 bilhões, com variação anual de 75,2% e 40,6%, respectivamente