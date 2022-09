Bolsas da Europa fecham mistas, após mercado digerir Powell e decisão do BCE

As bolsas da Europa fecharam mistas nesta quinta-feira, à medida que o mercado digeriu a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de elevar a taxa básica de juros em 75 pontos-base e a coletiva de imprensa da presidente da instituição, Christine Lagarde. Além disso, os comentários hawkish do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, também esteve no radar.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,50%, a 414,08 pontos.

Em meio à persistente escalada da inflação na zona do euro, o BCE aumentou as taxas básicas de juros em 75 pontos-base. Segundo comunicado, a taxa de refinanciamento foi de 0,50% para 1,25%, a de depósitos de 0% para 0,75% e a de empréstimos de 0,75% a 1,50%. A decisão veio em linha com as expectativas majoritárias do mercado e segue aumento de 50 pontos-base em julho. Além disso, a instituição avisou que novas elevações devem ser realizadas nas próximas reuniões.

O ING acredita que a decisão mostra que o BCE está disposto a aumentar as taxas de juros em direção ao limite superior ao nível neutro. "De fato, parece que as pombas deixaram o ninho do BCE", analisa, em relatório enviado a clientes. Já o Morgan Stanley destaca que o aumento de 75 pontos-base sinaliza aos mercados que a entidade está disposta a enfrentar os custos do aperto monetário à atividade para retornar a inflação à meta de 2%.

Logo em seguida ao anúncio da decisão, Lagarde antecipou, em coletiva de imprensa, que a autoridade monetária deve voltar a subir juros nas próximas reuniões, mas disse que as decisões futuras dependerão de dados e serão tomadas a cada encontro. Ela também ressaltou que o aumento de 75 pontos-base nos juros básicos "não é a norma" e "não necessariamente" será replicado na próxima reunião. "O BCE deve subir mais os juros em menos do que as próximas cinco reuniões de seu comitê monetário", antecipou a banqueira central.

"Foi outra sessão agitada para os mercados europeus, caindo para as mínimas do dia após a decisão do BCE e comentários agressivos do presidente do Fed. Enquanto Lagarde tentou trilhar o caminho estreito de ser muito hawkish ou muito dovish, foram os comentários do outro lado do Atlântico que derrubaram os mercados durante a sessão da tarde. Essas perdas foram de curta duração, pois o cabo de guerra entre touros e ursos nas últimas duas semanas continua a acontecer", analisa Michael Hewson, da CMC Markets.

Powell reforçou o foco da autoridade monetária em controlar os preços na maior economia do mundo e voltar a inflação à meta de 2%. "Nós precisamos agir agora com firmeza, fortemente como temos feito e nós precisamos manter esse trabalho de controle da inflação até que eles esteja concluído", disse ele, em debate na 40ª Conferência Anual Monetária do Cato Institute.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,33%, a 7.262,06 pontos.

Em Paris, o CAC 40 também avançou 0,33%, a 6.125,90 pontos, enquanto o DAX, de Frankfurt, perdeu 0,09%, a 12.904,32 pontos.

Na Bolsa de Milão, o FTSE MIB aumentou 0,88%, a 21.678,08 pontos.

Nas praças ibéricas, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,78%, a 7.916,80 pontos, e o PSI 20, de Lisboa, teve alta de 0,47%, a 5.965,70 pontos.