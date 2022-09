Prefeitura retoma cobrança de inadimplentes após um ano

A Receita Municipal de Porto Alegre contratou a CDL - POA Boa Vista Serviços SCPC para retomar a negativação de contribuintes em dívida com o município. Os inadimplentes serão notificados por meio de cartas, e-mails ou SMS. As ações de cobranças estavam suspensas há um ano para minimizar as dificuldades financeiras enfrentadas pelos contribuintes durante a pandemia e voltarão a ocorrer em outubro. Os valores devidos somam R$ 270 milhões e são referentes a impostos, taxas e débitos não tributários. O objetivo é dar transparência a todas as ações em andamento, conforme estabelecido pelo Programa de Compliance Tributário Em dia com Porto Alegre.

Após ser notificado, o devedor terá até 13 dias corridos para regularizar a sua dívida e evitar que seu CPF/CNPJ seja inscrito no cadastro de inadimplentes. As comunicações por carta serão acompanhadas de guia para facilitar o pagamento. Para quitar ou parcelar, basta acessar um dos canais de atendimento informados no documento de cobrança. O parcelamento de dívidas pode ser feita on-line: parcelamentofazenda.portoalegre.rs.gov.br ou pelo APP 156+POA, menu Impostos e Taxas. Os inadimplentes podem acessar a guia pelo WhatsApp - a emissão de guias e parcelamento de débitos (em cobrança judicial ou não): pagamentofazenda.portoalegre.rs.gov.br. Os débitos inscritos no SCPC serão automaticamente excluídos após regularizados.