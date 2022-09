Cesta básica recua em agosto em Porto Alegre, mas segue a segunda mais cara do País

O valor do conjunto de bens alimentícios básicos registrou queda de 0,63% em Porto Alegre em agosto, ficando em R$ 748,06. O valor é o segundo mais alto entre as 17 capitais pesquisadas pelo Dieese, ficando atrás apenas de São Paulo (R$ 749,78).

Dos 13 produtos que compõem o conjunto de gêneros alimentícios essenciais, sete ficaram mais baratos no período na capital gaúcha: batata (-18,65%), leite (-4,97%), feijão (-3,57%), óleo de soja (-3,29%), café (-0,33%), pão (-0,24%) e açúcar (-0,22%).

Na outra ponta, cinco itens ficaram mais caros no mês passado: manteiga (6,99%), tomate (2,56%), farinha de trigo (1,39%), arroz (1,11%) e carne (0,34%). A banana foi o único item que ficou estável (0,00%).

De janeiro a agosto de 2022, a cesta acumula alta de 9,54% em Porto Alegre e avanço de 12,55% em 12 meses. No ano, 10 itens ficaram mais caros, com destaque para o leite (81,05%), farinha de trigo (33,76%), manteiga (25,04%), banana (24,71%) e café (22,37%)

No período, ficaram mais baratos o tomate (-21,66%), feijão (-6,89%) e o açúcar (-0,67%) ficaram mais baratos.

A jornada necessária para comprar a cesta básica é 135 horas e 47 minutos. Já o percentual do salário-mínimo líquido para compra dos produtos da cesta equivale a 66,73%. De acordo com os cálculos do Dieese, o salário-mínimo necessário deveria ser de R$ 6.298,91, o que representa 5,20 vezes o valor do mínimo atualmente, que é de R$ 1.212,00.