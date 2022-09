MP flexibiliza perícias médicas do INSS

O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Medida Provisória (MP) 1.113/2022, que altera regras de análise e concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A norma havia sido aprovada pelo Senado no início do mês passado.

Segundo o texto, fica dispensado o exame da perícia médica federal para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença). Dessa forma, o Ministério do Trabalho e Previdência vai definir as condições para a dispensa e quando a concessão do auxílio por incapacidade temporária estará sujeita à análise documental. O objetivo da MP é reduzir o prazo de espera do agendamento, hoje em cerca de 60 dias.