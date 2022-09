Bolsonaro veta saque do saldo de vale-alimentação; setor comemora lei aprovada

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou, nesta segunda-feira (5), a possibilidade do trabalhador sacar o saldo do vale-alimentação após 60 dias sem uso dos créditos. A proposta estava inclusa na Lei 14.442, que teve origem na medida provisória 1.108 enviada ao Congresso Nacional. O texto aprovado com vetos altera regras no mercado de benefícios, incluindo mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e nos vales refeição e alimentação. Entre as conquistas para o setor de benefícios corporativos, está a proibição do chamado "rebate", desconto oferecido pelas operadoras de benefícios a grandes empresas.

Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a aprovação da lei, no entanto, deve vir acompanhada de cautela na regulamentação de alguns dispositivos, como o interoperabilidade, que obriga o compartilhamento das redes de pagamento pelas empresas de benefícios, e o da portabilidade, que traz a possibilidade de migração do trabalhador de uma operadora de benefícios para outra.

Apesar disso, no geral, a categoria ficou satisfeita com a lei e com o veto do saque dos recursos do vale-alimentação remanescente. “Ficamos muito felizes com os resultados mais importantes da medida. Nós acabamos com rebate, por exemplo. Era um problema gravíssimo, histórico, só existia no Brasil e a nova lei acaba com isso”, afirma em nota Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

Outro ponto importante, na visão da entidade, é que a lei "vai garantir o equilíbrio" entre as regras do vale-refeição no PAT – aquelas que já existiam desde 1976 e permitiam, inclusive, o abatimento no imposto de renda das grandes empresas – com as regras do vale-alimentação, criadas na reforma trabalhista de 2017. "Agora há isonomia entre as regras e ambos não podem praticar rebate nem conceder benefícios que possam virar custos para as empresas", afirma em nota a Abrasel.

O veto que trava a possibilidade do saque em dinheiro também foi visto com bons olhos pela entidade no Rio Grande do Sul. Segundo João Melo, presidente da Abrasel/RS, o veto evita que os recursos do vale-alimentação sejam usados para outros fins. "Essa é uma forma de garantir que o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) seja seguido à risca, como sempre foi, para a alimentação do trabalhador", considera.

Também ficou garantido na lei o uso do vale exclusivamente para os gastos com alimentação, proibindo o emprego do recurso para pagamento de academia, streamings e outros, com possibilidade de multas de até R$50 mil para quem não cumprir a regra.