Dólar recua com alta de commodities, mas temor com crise de gás europeia limita

O dólar opera em baixa moderada no mercado à vista nesta segunda-feira, com uma realização de lucros após acumular ganho de 2,10% na semana passada. O dólar futuro de outubro sobe um pouco, puxado pela valorização da moeda americana no exterior, em meio a pressão no euro por causa da crise de gás na Europa. A liquidez é afetada pelo fechamento dos mercados americanos em dia de feriado do Dia do Trabalho, nos Estados Unidos.

Os ajustes no câmbio ocorrem em um ambiente de valorização forte das commodities. Os contratos futuros de petróleo subiam em torno de 3,5% há pouco, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciar que cortará a produção de petróleo em 100 mil barris de petróleo em outubro. A decisão contraria pressão no Ocidente para que os países aumentem a oferta, em um esforço para conter os preços.

Já o preço do minério de ferro mais negociado, para entrega em janeiro na Dalian Commodity Exchange da China, subiu 3,98%, a 692,00 yuans, o equivalente a US$ 99,86. O contrato de outubro na Bolsa de Cingapura registrou alta de 3,26% a US$ 97,60 a tonelada mais cedo, maior alta desde final de julho, segundo Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

Na Europa, o euro tocou o menor nível em quase 20 anos na comparação com o dólar nesta manhã, após a estatal russa Gazprom interromper o fornecimento de gás por meio do gasoduto Nord Stream 1 ao continente europeu por tempo indeterminado.

A notícia ampliou os temores de uma crise energética na região, com preocupações sobre o inverno europeu, quando a demanda por gás cresce. No radar ainda, as vendas no varejo na zona do euro subiram 0,3% em julho ante junho, segundo dados da União Europeia (UE). Com a inflação em níveis recordes na zona do euro em julho, aumenta a possibilidade por alta mais forte de juros pelo Banco Central Europeu nesta quinta-feira, segundo analistas do mercado.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov disse hoje que as sanções impostas pelo Ocidente a Moscou, pela guerra na Ucrânia, são as culpadas pelo fechamento total do gasoduto Nord Stream 1 que transporta gás da Rússia para a Alemanha. Peskov afirmou que as sanções estão "causando caos" em termos de trabalhos de manutenção e rejeitou alegações de que a Rússia teria cortado o fornecimento de gás para a Europa por questão política.

Na Bolsa brasileira, os investidores estrangeiros retiraram R$ 901,819 milhões na sessão de quinta-feira. No acumulado de 2022, o capital externo soma entrada de R$ 69,251 bilhões.

Às 9h34, o dólar à vista caía 0,23%, a R$ 5,1729. O dólar para outubro tinha viés de alta de 0,08%, a R$ 5,2085.