Áries: Você prefere organizar as relações de modo que estas não lhe apresentem surpresas e nada saia de seu controle. Pois agora o melhor é abrir mão dessa ordem controladora.



Touro: Em vez da oscilação dos sentimentos dar o tom principal às suas relações, são as responsabilidades assumidas que devem estruturá-las. Nada de escapulir da vida.



Gêmeos: Aceitar o término de situações do passado é a condição requerida para renovar seu trabalho. Não fique discutindo as situações, tome as providências práticas para mudá-las.



Câncer: A renovação da vida amorosa depende agora de você abrir mão de velhos hábitos e rotinas. Você quer segurança, mas não é com rotinas velhas que você ficará mais forte.



Leão: Realmente são velhos hábitos que precisam ser modificados, se você quiser ter a relação familiar renovada. Assim também, se você quer usar melhor seus ambientes e lugares.



Virgem: Seu jeito de ser precisa mudar, em especial no modo de trabalhar, se você quer implantar um estilo de vida mais de acordo com seu momento atual. Evite os caminhos já batidos.



Libra: Para realmente renovar a maneira de administrar suas posses e dinheiros, você terá que mudar a tendência a se arriscar ou a ser displicente com suas coisas. Nada de preguiça.



Escorpião: O excesso de importância que dá às simpatias e antipatias sociais leva seus humores a flutuarem demais. É hora de você mudar isso e se basear em seus sentimentos estáveis.



Sagitário: Para cuidar da saúde e problemas pessoas é preciso, em primeiro lugar, assumir-se como responsável por eles. Nada de disfarçar como se os problemas não fossem com você.



Capricórnio: Seu sentido de direção muda demais, impedindo-o de seguir projetos de longo prazo. É tempo de você mudar isso: você é pressionado a largar seus caprichos de humor.



Aquário: Momento de importantes decisões na carreira profissional. Mas, para isso, terá que sair de sua zona de conforto, sair do comodismo e realmente cumprir o que está prometido.



Peixes: Vencer dificuldades pessoais e ser confiante diante de adversidades que lhe abatem moralmente, é tudo o que você precisa para criar orientação nova para sua existência.