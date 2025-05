Áries: Muito fulgor e intensidade na comunicação tende a ser prejudicial. Você pode aparecer muito, mas comunicar-se que é bom, nada. Repense com calma suas ideias.

Touro: Lide cautelosamente com a vida material e com os negócios. Poderá prejudicar as amizades por meter os pés pelas mãos, inclusive dizendo coisas que não precisaria dizer.

Gêmeos: Você arde em percepções brilhantes, mas que não consegue transmitir direito. Tendência a se isolar nessas percepções. Ainda mais por voltarem receios com certas pessoas.

Câncer: Luzes fortes como que cegam sua percepção do próprio mundo interior. Tendência a não se perceber direito, o que tem como consequência principal perder-se de um eixo firme.

Leão: Momento de exultação com os amigos, muito brilho e vivacidade, mas tudo tende a passar do ponto. No amor, pelo contrário, as sombras parecem mais fortes que as luzes.

Virgem: Encontros com pessoas importantes podem se dar em seu trabalho. Apesar de alguns excessos, tais encontros tendem a ser bastante benéficos para você.

Libra: As perturbações em seu cotidiano não deveriam obscurecer o brilho de certos pensamentos e ideias. Dificuldade para conciliar as aspirações de imediato com a prática.

Escorpião: A lida com dinheiro e posses pode ser difícil hoje, apesar dos bons eventos que possam se dar. Você tende a se perturbar com este assunto: um problema de sua subjetividade.

Sagitário: Momento de interiorização, mas também de explosões de energia física e emocional. De uma hora para outra tudo pode mudar em seu interior. Aos outros sobram os estilhaços.

Capricórnio: Também para você momento de interiorização tensa e inquietante. Possível perturbação quanto ao sonho. Cuidado com a imaginação negativa sombreando os bons eventos.

Aquário: As relações afetivas, seja com amigos ou amores, tendem a ser perturbadas. Sentimentos além do razoável habitam seu coração. A renovação é o que de melhor pode se dar.

Peixes: Alto empenho para encontrar uma forma satisfatória na atuação profissional. Mais do que a forma, procure por conteúdos satisfatórios. Mesmo assim, evite ser exigente demais.