Áries: As responsabilidades das quais é obrigado a cuidar podem pesar sobre a vida amorosa e com os filhos. Bom momento para moderar as grandes paixões e encontrar equilíbrio.

Touro: Na vida em família, as preocupações podem se sobressair. Cuide com simplicidade do que necessita melhoria, e evite envolver-se em climas emocionais tensos e pesados.

Gêmeos: Atenção com o que fala ou afirma, pois você pode se envolver em conflitos, polêmicas e maledicências. É preciso ponderar aquilo que vai dizer. Depois de dito, não há volta.

Câncer: Preocupação com questões materiais e na relação a dois. Talvez você não possa usufruir tudo o que gostaria, pois há outras pessoas junto a você. Encontre um meio termo.

Leão: Não há condição prática para você agir como gostaria. Sua própria saúde pode impedir você de fazer o que gostaria. Pondere sobre o que fazer, antes de sair trombando por aí.

Virgem: Hoje você pode ser presa de situações fora do controle. Não se debata como animal enjaulado. Ao aprimorar a visão das situações, muito se esclarece e erros são evitados.

Libra: Você quer avançar numa direção, mas o lastro a que está arraigado não permite avançar tão facilmente. Avance na direção de seus projetos, mas considerando o peso a carregar.

Escorpião: Na lida com a carreira e os assuntos de sua responsabilidade, você encontra situações que traem sua segurança e controle. Aprimore a comunicação para corrigir a situação.

Sagitário: Marte e Saturno em aspecto tenso indicam a tendência a forçar a realidade material para você conseguir o que quer. Contudo, o preço pode ser alto se você forçar demais.

Capricórnio: Você se ressente da agressividade das outras pessoas. Mas pode haver agressividade também de sua parte, fazendo você reagir com obstinação. É preciso aparar as arestas.

Aquário: A intenção de se aproximar de pessoas importantes sofre com obstáculos práticos. Tenha claro se você e os outros estão realmente pensando dentro dos mesmos termos.

Peixes: O ambiente de trabalho mostra tensões bastante acentuadas. Você tem ideias diferentes das de seus colegas. É preciso afinar a sintonia de ideias, antes de sair fazendo.