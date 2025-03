Áries: Um dia oportuno para esforços de superação, desapego e transformação. Por outro lado, convém não correr riscos com a saúde nem com o corpo físico.

Touro: As relações sociais se inflamam e ganham intensidade. Mas nem sempre isso é bom, pois você pode passar do ponto e depois se arrepender. Veja até onde é bom você ir.

Gêmeos: No trabalho, você tem mais força e competência para comandar. Pode, com isso, chegar a resultados melhores. Mas é preciso controlar sua força para atuar com sabedoria.

Cêncer: Impulso vigoroso para encabeçar empreendimentos individuais e para agir por conta própria. Você quer fazer valer as suas ideias, nem que tenho que as impor.

Leão: Há mudanças bem vindas, especialmente se ajudarem a eliminar velhos problemas. Procure organizar e ser firme no modo como lida com os problemas pessoais e de saúde.

Virgem: Forte entusiasmo e impulso para trabalhar junto com as pessoas. Você está desejoso de renovar seu alento, uma mudança de ambiente ou de interesses.

Libra: O trabalho de rotina feito com empenho e entusiasmo é a maneira adequada para alcançar resultados. Use sua energia produtiva com inteligência e direcionamento.

Escorpião: Defina o que é realmente importante para você. Sua vontade está mais forte e atuante, e você se afirma com vigor nas relações amorosas e nas escolhas que faz para si próprio.

Sagitário: Você tende a estar agitado e inquieto, ainda mais diante de situações que não controla e que lhe causam expectativa. Cultive o equilíbrio, até para poder usar bem sua força.

Capricórnio: As afinidades intelectuais aproximam você das pessoas, desde que ligadas a atividades práticas. Não espere concordar em tudo com elas, mas procurem atuar conjuntamente.

Aquário: Boa relação entre trabalho e ganho material. Momento para ser bastante produtivo. Mas procure se concentrar em ações de médio e longo prazo, mais do que ser imediatista.

Peixes: Tendência a empreender seus interesses e vontades com muito afinco. Você sabe o que quer, portanto seja fiel a si mesmo. Faça o que parece ser melhor para você neste dia.