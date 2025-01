Áries: O quanto você conseguiu ou não diante das responsabilidades materiais não pode mais lhe atazanar tanto. Não exagere no pessimismo nem confie que você pode tudo.

Touro: De pouco ou nada adianta traçar uma direção que não pode ser seguida. Idealizar uma direção de vida foi feito. Agora, preocupe-se menos com isso. Olhe o que vem adiante.

Gêmeos: Ainda inebriado com certas ideias, pessoas ou situações, talvez seja difícil se relacionar dentro da medida justa com as pessoas Não fique remoendo o que já passou e se foi.

Câncer: Momento em que detalhes podem ter efeito forte e impactante, a respeito de certas relações. Mas o que importa mais, agora, é o que virá daqui para a frente entre vocês.

Leão: Ao lidar com os afazeres de rotina ou ao cuidar do corpo e higiene pessoal, você pode notar faltam ainda coisas a cuidar. Mas se ocupe mais, agora, de seus relacionamentos.

Virgem: Algum sentimento amoroso pode lhe surpreender ainda, por não ser como você imaginava. Contudo, não se aflija com aquilo que já passou. Olhe para o que está por vir.

Libra: A situação em sua casa ou nas relações familiares sai do controle, e pode lhe afligir um pouco. É hora de entender que você não domina tudo à sua volta, e nem precisa.

Escorpião: Você tenta controlar a comunicação com as pessoas, não transparecendo nada além do que lhe é seguro. Abra mão disso. Procure criar um bom ambiente ao seu redor.

Sagitário: As preocupações financeiras e materiais se assomam quando algo sai do controle, o que pode ocorrer hoje, em pequena medida. Mas há mais coisas acontecendo em sua vida.

Capricórnio: Algum vazio, medo ou sentimento estranho pode lhe perturbar. Mesmo que você tenha organizado sua interioridade, tem sempre algo que escapa. Não se prenda demais a isso.

Aquário: Os medos mais insuspeitados vêm à tona e lhe tocam de maneira perturbadora, mais uma vez. Mas não se prenda a eles. Há vida nova vindo ao seu encontro logo adiante.

Peixes: Seus amigos mostram comportamentos e atitudes que podem lhe espantar. Mesmo assim, siga seu caminho, siga adiante. Há coisas mais importantes para você cuidar.