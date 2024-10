Áries: Condições difusas marcam o dia, trazendo sensação de aconchego ou ainda algum tipo de dever laborioso a cumprir. Ou tudo isso poderá se apresentar em uma só situação.

Touro: As relações de parceria e as amizades alcançam profundidade de sentimento bastante grande e, também, bem satisfatória para você A compreensão tende a ser mútua.

Gêmeos: Momento de muito trabalho em nome das obrigações que foram colocadas em suas mãos e que merecem ser cuidadas com o máximo de dedicação. Seja prático no trabalho.

Câncer: Momento positivo para criar coisas novas, inclusive no campo das artes, na relação com os filhos e com pessoas queridas. Tal criação exige cuidar até o fim do que está criando.

Leão: Ser o amparo ou o esteio da família irá lhe trazer realização muito significativa. Ao cuidar de algo, tende a ir além de seus limites naturais e, com isso, crescer como pessoa.

Virgem: Você pode se entender melhor com a pessoa amada. Nem tudo é jogo de paixões e sedução para resolver uma relação a dois. A compreensão é fator decisivo.

Libra: Este é um dia para trabalhar bem, para dar vazão às suas melhores ambições. Trabalhar é bom porque assim constrói uma base para se estabelecer no mundo material.

Escorpião: O encontro com a pessoa amada pode ser uma experiência muito especial. O sentimento de união entre você e o que lhe é mais querido. Trabalhe para que isso aconteça.

Sagitário: Momento para acolher as pessoas em dificuldade e cuidar de suas próprias dificuldades. Procure o ambiente certo para cada coisa positiva que queira fazer crescer.

Capricórnio: Momento fecundo e positivo para as amizades, as relações afetivas e o entrosamento com as pessoas à volta. Laços profundos se constituem com firmeza por agora.

Aquário: Dia para bem cuidar de seus deveres. Atributos como cuidar, gestar, gerir, se unem em favor das empreitadas profissionais, da atuação no trabalho e dos cargos de autoridade.

Peixes: Momento para construir certezas quanto ao sentido da vida. Você, um temperamento moldável e receptivo, pode valer-se hoje destas qualidades que lhe são inerentes.