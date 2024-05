Áries: Plutão retrógrado aponta para uma revisão dos caminhos profissionais e do modo como assume as responsabilidades diante do mundo. Aliás, muito mais está se renovando.

Touro: Plutão indica que sua filosofia de vida está em transformação, já há algum tempo. Mas agora é preciso voltar atrás num caminho equivocado que você tomou. Refaça o caminho.

Gêmeos: Há situações a serem eliminadas ou expurgadas em sua vida; o que é sempre difícil. Contudo, agora começa a ser imprescindível. Ou o preço a ser pago irá subir bastante.

Câncer: A transformação plutoniana ocorre no âmbito das uniões e alianças. É tempo de aprender mais um pouco sobre estar ao lado das pessoas com quem divide sua vida.

Leão: Plutão indica mudança profunda no ambiente de trabalho e nos cuidados com seus hábitos físicos. Os estudos e a melhor preparação para o trabalho estão favorecidos.

Virgem: Plutão indica mudanças lentas e profundas em seus sentimentos. Mais uma vez, deixe que se vão os velhos padrões já desgastados, dando lugar a sentimentos novos.

Libra: Plutão aponta para transformações necessárias no lar e no ambiente familiar. Com paciência, identifique os pontos que não podem continuar mais os mesmos.

Escorpião: As palavras e os pensamentos estão em processo de transformação. Plutão aponta a necessidade de mudar algo na maneira que você tem de se comunicar. Abra-se.

Sagitário: Plutão retrógrado indica o começo de uma fase de reconsiderar gestos e atitudes na vida financeira. Momento de rever os resultados e conquistas materiais que você pretende.

Capricórnio: Momento de transformação em sua identidade básica. É tempo de sentir o que está em desacordo com sua motivação essencial, e trabalhar para melhorar tal sintonia.

Aquário: Começa um período oportuno para se livrar de antigos medos e receios, enfrentando-os com coragem. Com vagar e esforço poderá construir um novo campo de liberdade.

Peixes: Plutão aponta para nova fase de transformação em seus sonhos de vida. Alguns projetos precisarão ser revistos. Veja quais caminhos são realmente possíveis para seu futuro.