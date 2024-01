Áries: Confusão e engano nas relações afetivas. Não se sinta abandonado, a partir de coisas que imagina. Tente não gerar mais confusão do que aquela que o destino lhe obriga.

Touro: Os sentimentos amorosos são vertiginosos, mas um tanto enganosos. Você está predisposto a julgar mal uma pessoa querida. O ciúme leva você a imaginar coisas.

Gêmeos: Você se magoa com situações inexistentes, mas fantasiadas. O relacionamento a dois e as relações de trabalho mostram-se envoltos em sentimentos insidiosos e traiçoeiros.

Câncer: A má comunicação é a tônica do dia. As palavras mal colocadas, as verdades a meio caminho e a ausência de comunicação colaboram para se desentender com as pessoas.

Leão: Talvez você mesmo não compreenda bem seus desejos. Não é culpa da pessoa amada se você, assim, não encontra satisfação. Que você e ela sejam pacientes com você.

Virgem: Seus sentimentos para com os familiares podem se transformar, de uma hora para outra, em algo incompreensível. Convém não acreditar em tudo o que você sente.

Libra: A preguiça e o comodismo interferem nos afazeres cotidianos e no modo de pensar. Cuidado com os maus hábitos corpóreos, de alimentação e no modo de cuidar da saúde.

Escorpião: Atenção ao modo como usufrui do dinheiro e das posses materiais. Pode adquirir algo que se revele depois muito diferente, para pior, do que na hora em que se encantou.

Sagitário: Seus sentimentos a respeito daquilo que lhe agrada e desagrada mostram-se falsos e enganosos. As escolhas feitas com relação ao trabalho são as mais prejudicadas.

Capricórnio: Você se ressente consigo ou com pessoa próxima devido a um mal entendido ou avaliação equivocada dos gestos e palavras alheios. Não cause confusão demais.

Aquário: Os sentimentos afetivos para com os amigos tendem a se misturar com impressões negativas, talvez ciúmes ou expectativas não cumpridas. Evite fantasiar demais.

Peixes: Suas ideias e conjecturas voltadas à orientação profissional podem causar mais confusão do que apresentar verdadeiras soluções. Não dê passos que lhe façam tropeçar.