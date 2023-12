Áries: É na profissão e nas atuações em que desempenhe papel de responsabilidade que você se mostra mais inflexível. É favorável fazer uso da força do pensamento.

Touro: Atenção para você não dar valor errado para as responsabilidades que lhe são atribuídas. Procure cumprir seu papel sem deixar espaço para meias verdades.

Gêmeos: Mercúrio junto ao Sol indica maior força para persuadir e convencer. Você próprio tende a estar fascinado por algum ganho de poder pessoal.

Câncer: Conversar e acordos importantes podem ser feitos com seus parceiros, no amor ou no trabalho. Procure o meio termo mais positivo para todos.

Leão: O Sol junto a Mercúrio, torna-o mais comunicativo e racional. No ambiente de trabalho, isto pode ser decisivo para os trabalhos em andamento.

Virgem: Mercúrio junto ao Sol significa dificuldade em você ouvir os outros e também em se fazer ouvir. Até por tentar se afirmar com força excessiva. Não passe da conta.

Libra: Momento oportuno para esclarecer assuntos familiares e colocar ordem no ambiente. No amor, não siga seu desejo, mas também a sensibilidade do outro.

Escorpião: Dia positivo para conversas importantes, desde que considere as observações feitas: evitar o dogmatismo e a inflexibilidade. Procure ouvir, tanto quanto falar.

Sagitário: Momento favorável para a concretização de negócios, assim como para envolver outras pessoas em suas ideias no campo da produção material e das finanças.

Capricórnio: Você pode conhecer melhor a si mesmo, especialmente ao se dispor a se despir de todo preconceito a seu próprio respeito. Olhe-se como se fosse a primeira vez.

Aquário: Conheça melhor as barreiras que estão em seu caminho e o inimigo é o primeiro passo para superá-lo. Procure agir com inteligência diante dos obstáculos.

Peixes: Mercúrio e o Sol em conjunção indicam contatos fortes e importantes com os amigos. Você pode ajudá-los ou ser ajudado, de maneira prática e eficiente.