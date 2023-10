Áries: Momento positivo para enfrentar os obstáculos e as dificuldades, inclusive as materiais e de reequilíbrio pessoal. Você pode ingressar em novos mundos.

Touro: Momento positivo para firmar acordos, parcerias e fortalecer a relação conjugal. Tudo o que aponta para o futuro destas relações está favorecido por agora.

Gêmeos: Boa fase para a atuação disciplinada e concentrada no trabalho. Os afazeres de rotina podem estar ligados a importantes passos a serem dados na carreira.

Câncer: Saturno estimulando positivamente o vigoroso Marte é indício de confiança nos projetos e nas motivações pessoais. Afirme seus valores e motivações.

Leão: As melhorias e reformas no lar têm agora momento de bom desenvolvimento. Conte com o apoio dos outros para construir uma fundação sólida para você.

Virgem: Nas relações você precisa ter confiança em si e em seus parceiros, dando as mãos em total entrosamento. O momento favorece estabelecer um bom entendimento.

Libra: Saturno em bom aspecto com Marte indica a boa situação no trabalho e finanças. O empenho é agora o fator principal para o crescimento material.

Escorpião: Marte e Saturno favorecem a afirmação das vontades e do desejo de empreender. É tempo de confiar nos sentimentos mais profundos e estáveis que lhe inspiram.

Sagitário: Momento favorável para enfrentar e superar situações adversas e problemáticas. Procure firmar bom apoio sobre uma base sólida e evitar as adversidades.

Capricórnio: A boa definição dos projetos futuros está agora favorecida. Com pensamentos e gestos objetivos pode chegar a conclusões sobre o rumo a tomar.

Aquário: A energia de Marte estimula cuidar do trabalho com garra. Há decisões a serem tomadas e agora é a hora. Não vacile ou pode perder a boa energia do momento.

Peixes: Você pode colocar ordem em muitos aspectos de sua vida. Basta agir com energia na direção que vem demonstrando ser a mais consistente e significativa.